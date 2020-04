Boskamp baalt dat er deze zomer geen EK is: "De EK-finale was smullen geweest. Deze wedstrijd had ik verwacht"

Johan Boskamp baalt dat het EK is uitgesteld naar de zomer van 2021. De Rotterdammer had nochtans een ideaal scenario voor de Rode Duivels in het hoofd. "Maar volgend jaar wordt het opletten voor Oranje."

“Ik had een EK-finale tussen België en Italië verwacht”, valt Johan Boskamp meteen met de deur in huis in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Dat was smullen geweest. België is alleszins de ploeg met het meeste individuele talent.” “Die geweldenaar van Manchester City, Romelu Lukaku, die lange die elke bal pakt,... Ik vreesde alleen een beetke voor Eden Hazard na zijn nieuwe blessure. En dan bij Italië die Ciro Immobile. Hij schiet ze van overal binnen.” Als Jantje Vertonghen trager wordt zal hij vanzelf slimmer worden Boskamp heeft geen boodschap aan het defensieve probleem bij de Rode Duivels. “Als Jantje Vertonghen trager wordt zal hij vanzelf slimmer worden. Dat zag je al op het WK tegen Frankrijk. Hij stak Kylian Mbappé gewoon in zijn achterzak.” “Ik heb voor volgend jaar mijn twijfels bij één verdediger van de Rode Duivels”, besluit de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en Standard. “Vincent Kompany zal er 35 zijn. Dat wordt toch lastig voor dat lichaam.”