Karim Belhocine schreef zijn succesverhaal bij Charleroi na een gewaagde keuze: "Kompany wou me in zijn staf opnemen"

Op een gegeven moment moest Karim Belhocine kiezen tussen een rol als assistent bij Anderlecht en een eerste opdracht als volwaardige T1 bij een eersteklasser. Hij koos voor Charleroi en het vervolg bewees dat het een geslaagde keuze was.

Karim Belhocine zal zijn periode bij Anderlecht niet snel vergeten. "In 2017 heb ik de kans gekregen om assistent te worden van Hein Vanhaezebrouck, wanneer de club aantrad in de Champions League. We speelden tegen PSG en Bayern München. Kortom, het was een uitzonderlijke ervaring bij een ongelooflijke club", schatte hij zijn Anderlecht-verleden naar waarde bij So Foot.

Op een gegeven moment werd hij voor een keuze gezet, toen hij de kans kreeg om Felice Mazzu te vervangen bij Charleroi. "Twee keer was ik hoofdtrainer ad interim en toen Vincent Kompany bij de club kwam, wou hij me ook bij het project betrekken."

De keuze viel op het hoofdtrainerschap bij Charleroi en dat is een goede zet gebleken. Belhocine oogstte veel log voor zijn werk bij de Carolo's. Bij de stopzetting van de competitie na 29 speeldagen stond de club op een derde plaats.