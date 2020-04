Deze provinciale clubs trekken ook naar het BAS omdat ze beslissing niet eerlijk vinden

Ook in de provinciale reeksen roeren ze zich. Door de stopzetting van de competitie - dat werd al op 27 maart beslist - voelen veel clubs die nog konden promoveren of zich redden van degradatie - zich in het zak gezet. Ook zij beslisten om naar het BAS te trekken.

Door de stopzetting telde de huidige rangschikking om stijgers en dalers aan te duiden. Meer dan tien provinciale clubs hebben intussen beslist om naar het BAS te trekken. Sportadovcaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer werden daarvoor in de arm genomen. Het zou onder meer gaan over Olympic Ledegem, Kester-Gooik, Vlamertinge, Wevelgem City, Zutendaal, Brecht, Opoeteren, Massemen, Hamont, Evergem en Heers. Die clubs vinden dat er niet ineens nieuwe regels kunnen ingevoerd worden als de competitie nog bezig is.