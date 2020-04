Franse ploegmaat lustte Zidane rauw na diens kopstoot: "Na de match 250 sigaretten in 10 minuten gerookt"

Of Frankrijk de WK-finale van 2006 ook had verloren als Zinédine Zidane niet van het veld werd gestuurd zullen we nooit weten. De Fransen namen het hun landgenoot alleszins kwalijk en dat is ook het geval bij Willy Sagnol.

Willy Sagnol stond in de Franse basiself tijdens de verloren WK-finale. De verdediger was ook trefzeker tijdens de strafschoppenreeks, waarin Italië aan het langste eind trok nadat het zelf foutloos was en Trezeguet als enige miste. Na de match was niet Trezeguet de zondebok, maar wel Zinédine Zidane. Hij kreeg na 110 minuten rood nadat hij een kopstoot had uitgedeeld aan Marco Materazzi. Willy Sagnol lustte zijn ploegmaat rauw. Bij Radio Montecarlo blikte de voormalige verdediger van Bayern München terug op het voorval. Intussen bijgelegd "Ik was toen te teleurgesteld dat ik niet met hem heb gepraat. In de douches rookte ik toen wel 250 sigaretten in 10 minuten", zei hij met enige overdrijving. "Twee jaar lang zeiden we niks tegen elkaar, maar we hebben het wel bijgelegd toen ik hem, op vraag van mijn vrouw, ging uitnodigen voor ons trouwfeest."