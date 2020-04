De Laet is eerlijk over Club Brugge én bekerfinale: "Het zijn de fans die zo'n dag maken"

Het seizoen zit er voorlopig op voor de spelers in de Jupiler Pro League. Al hopen ze nog steeds op een einde in majeur. Ritchie De Laet heeft zich uitgelaten over enkele belangrijke thema's.

De Laet houdt zich momenteel net zoals velen bezig in zijn kot en voelt zich niet beter dan de anderen: "Ik draag graag mijn steentje bij door thuis te blijven, al zou ik natuurlijk graag zo snel mogelijk opnieuw kunnen voetballen." Over het seizoen is De Laet duidelijk in Play Sports Kot: "Ik denk dat Club Brugge boven alles en iedereen stond, maar wij zijn de enige ploeg die hen konden kloppen. We hadden veel vertrouwen richting de play-offs en voor de tweede plek was misschien wel iets mogelijk." Bekerfinale? De bekerfinale zou Antwerp wel nog een rechtstreeks ticket voor de Europa League kunnen opleveren - als ze überhaupt gespeeld wordt. "Natuurlijk wil ik die finale graag spelen, maar voor mij liefst enkel met supporters." "Het zijn de fans die zo'n dag tot iets speciaals maken. 22.000 Antwerpfans en Bruggefans ... Het zijn de fans die het meeste lawaai maakt, in één stadion op een zonnige dag ... Dat zou iets fabelachtigs zijn. We weten de beslissing niet, maar ik zou ze alleen maar willen spelen mét fans."

