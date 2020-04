Duchâtelet verdedigt clubs die technische werkloosheid inroepen: "Politiek gaat dood aan populisme"

Technische werkloosheid staat nog steeds hoog op het lijstje van kritiekpunten in het Belgische voetbalwereldje. De clubs die het doen, krijgen banbliksems over zich. Ex-Standard-voorzitter Roland Duchâtelet verdedigt hen.

“Waarschijnlijk doen ze het omdat het water hen aan de lippen staat. Ik begrijp wel dat ze het proberen. Er is structureel namelijk geen middel voor hen om kosten te besparen. De helft van de Belgische voetbalclubs maakt verlies, zij zitten dik in de shit. Ze hebben dure spelerscontracten, de inkomsten vallen weg. En je hebt de problemen met de tv-rechtenhouders. Dus ik denk niet dat het fout is om technische werkloosheid in te roepen. Voor alle duidelijkheid: het is niet de Belgische staat die daaronder lijdt, wel de profs die nu een pak minder verdienen", aldus Duchâtelet bij HLN.

Dat de spelers amper sociale bijdragen betalen, schuift hij opzij. “Sommige politici vergeten dat de ouders van die voetballers veertien jaar investeerden in de opleiding van hun zoon. Tussen hun 22 en 32 jaar verdienen bepaalde spelers inderdaad goed geld. Bovendien: profs kunnen na hun carrière op weinig terugvallen, sommigen hebben amper een deftig inkomen. En je mag niet vergeten dat het gunstregime het voordeel is geweest van het Belgisch voetbal."

"Clubs konden spelers aantrekken van niveau. Schaf je het af, maak je ons voetbal als economisch product – het fundamentele businessmodel – kapot. Men oordeelt terwijl men de totaliteit van het probleem niet kent. Ik zie dat sommige volksvertegenwoordigers het systeem aanklagen, maar ze betalen zelf geen belastingen. Politiek gaat dood aan populisme, zelfs in huidige crisistijd. Ik vind dat een schande.”