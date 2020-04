Genk-voorzitter Croonen geeft advies aan clubs om niet - zoals nu - in de problemen te komen

Veel clubs komen door de coronacrisis nog meer in de problemen dan waar ze al inzaten. Dat betreft niet enkel de kleinere clubs, maar zoals bleek hebben ook Anderlecht en Standard het moeilijk. Bij Genk is het rustig, want zij hebben een stootkussen.

Genk voert een beleid waarmee ze moeilijke periodes kunnen vermijden. "Daarom willen wij een buffer om in elk mogelijk scenario twee mindere seizoenen te kunnen overbruggen zonder in de problemen te komen", zegt voorzitter Peter Croonen in S/V Magazine. "Dit blijkt in crisistijden zoals nu zeker de juiste strategie. Financieel hebben we dit jaar de juiste keuzes gemaakt. Een voorzichtig beleid maakt dat je spelers die hun laatste jaar dreigen in te gaan, zoals Ally Samatta en Sander Berge, tijdens de wintermercato die daaraan voorafgaat probeert te transfereren.”