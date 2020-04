Realistisch? 'Tottenham zet Kane in de vitrine voor hallucinant bedrag'

Corona of niet, de transfergeruchtenmolen draait op volle toeren verder. In Engeland wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van topspits Harry Kane. Die zou Tottenham kunnen verlaten, maar de club wil daar wel een astronomisch bedrag voor in de plaats.

Door de coronacrisis zou Tottenham wel eens de tering naar de nering moeten zetten en Kane laten vertrekken. Manchester United is zwaar geïnteresseerd, maar de Spurs willen hem liever niet naar een concurrent laten vertrekken. Tottenham heeft nochtans geld nodig en heeft zijn medewerkers al op een lager loon gezet. Daarbij komt dat ze hun fonkelnieuw stadion van één miljard moeten afbetalen. Tottenham heeft dan ook een exhuberant bedrag rond de nek van Kane gehangen. Maar liefst 230 miljoen euro! Kane zelf lijkt open te staan voor een vertrek. "Ik houd van Spurs en dat zal altijd zo blijven. Maar ik heb ook altijd gezegd dat zodra ik het gevoel krijg dat we niet meer vooruitgaan als team of niet langer de juiste kant opgaan, ik niet iemand ben die blijft om het blijven. Ik ben een ambitieuze speler, ik wil mezelf verbeteren, beter worden en een absolute topspeler worden. Het hangt er allemaal van af wat er met het team gebeurt en welke vooruitgang we met het team boeken", klonk het in een Instagram Live.