Björn Engels doet Brugse fans dromen: "Ik voel dat mijn verhaal bij Club nog niet ten einde is"

Op het einde van de zomermercato in 2017 verkocht Club Brugge Björn Engels aan Olympiakos. Van daaruit ging het naar Reims, waar hij zich in de kijker speelde bij Aston Villa, zijn huidige club. "Je kan wel zeggen dat ik langs de achterpoort vertrokken ben", aldus de verdediger bij 'Sjotcast'.

Björn Engels voetbalde sinds 2006 voor blauw-zwart, brak er door bij het eerste team en leverde de club flink wat miljoenen op door te verkassen naar Olympiakos. Bij de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad, 'Sjotcast', deed hij de fans van Club Brugge dromen van een terugkeer.

"Als je me vraagt of ik een terugkeer naar België of een transfer naar een exotisch land verkies, dan kies ik voor het eerste", legde de familieman uit. Toch zal dat nog niet voor meteen zijn. Eerder voor de herfst van zijn carrière. Bovendien ligt hij nog vier jaar onder contract bij Aston Villa.

"Ik vind het nog steeds jammer dat ik toch wat langs een achterpoort vertrokken ben. Ik ben altijd goed overeengekomen met de fans en ik heb nog steeds het gevoel dat mijn verhaal bij Club nog niet ten einde is. Een terugkeer op het einde van mijn carrière sluit ik dus zeker niet uit", besloot de centrale verdediger.