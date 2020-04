Rode Duivel kiest zijn mooiste herinnering aan de nationale ploeg: WK-goal tegen Nederland die legendarisch stukje commentaar van De Saedeleer opleverde

Philippe Albert koos bij RTBF zijn mooiste herinnering bij de nationale ploeg. Uit meer dan 40 caps koos hij zijn legendarische goal tegen Nederland.

Legendarisch en levensbelangrijk, achteraf bekeken. Op het WK van 1994 in Amerika scoorde Philippe Albert het enige doelpunt in een beladen 'Derby der Lage Landen'. Het was Georges Grün die een hoekschop van Marc Degryse verlengde en Albert die vervolgens de bal controleerde en onhoudbaar binnen schoot.

"Dat is het, dat is het. Ik wist het, ik wist het", luidde toen het commentaar van Rik De Saedeleer. Zonder een formidabele Michel Preud'homme tussen de palen hadden de Rode Duivels de match ook niet kunnen winnen.

Als derde van de groep stootte België door naar de 1/8 finales, waar Duitsland aan het langste eind trok.