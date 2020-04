Van Ranst maakt bocht en schiet zomervoetbal toch niet af: "Sneu om het niet te overwegen"

Marc Van Ranst schoot een dikke twee weken geleden voetbal de komende maanden af. De Pro League besliste daarop om de competitie stop te zetten. Maar nu klinken er toch andere signalen bij de viroloog.

Van Ranst zei twee weken geleden nog dat hij "enkel een symbolische bekerfinale nog mogelijk zag". Nu klinkt het al heel anders. “Wij zien dat het heropstarten van het voetbal in juni een van de dingen is die in andere landen overwogen wordt. Wij willen zien hoe die landen denken om dat te organiseren. En hoe ze hun regeringen willen overtuigen om daarin mee te stappen", zei hij bij VTMnieuws

De Pro League baseerde op zijn eerdere uitlatingen de beslissing om ermee te stoppen. “Ik heb alle sympathie voor de beslissing van de Pro League zoals die nu is – het schept duidelijkheid. Anderzijds, als in andere landen de mogelijkheid bestaat om in juni te gaan voetballen, zou het sneu zijn om dat hier helemaal niet te overwegen.”

Volgende vrijdag komt de Algemene Vergadering van de Pro League samen. Normaal gezien gaan die hun eerdere beslissing niet herzien, maar het is ook afwachten wat de UEFA de dag ervoor allemaal zal beslissen.