Standard verdedigt zich: "Er is geen gat van 14 miljoen!"

Standard moet zich voor het BAS voor een aantal zaken gaan verantwoorden als ze hun licentie willen krijgen. Intussen voeren ze de verdediging wel al in de media en geven ze hun visie op de cijfers en uitspraken die door economen werden neergelegd bij de kranten.

14 miljoen euro schulden

"Bijna de helft van die schuld gaat over de leasing van de Academie, terug te betalen tot 2054 in schijven van 320.000 euro per jaar. Dat zijn geen schulden op korte termijn. Over de andere helft zijn er slechts 3 miljoen euro schulden tegenover de banken. Het resterende bedrag zijn schulden tegenover Bruno Venanzi (2 miljoen euro) of tegenover het ‘Immobilière du Standard de Liège’ (3 miljoen). Er is geen ‘gat’ van 14 miljoen euro te vullen", laat Standard weten in HLN.

De garandering van de continuïteit

“De verkoop van het stadion dient precies om dat probleem te regelen. De club kan niet alleen de financiering van de verbouwings- en verfraaiingswerken van het stadion verzekeren. ‘L’Immobilière du Standard de Liège’ is een manier voor de club om die financiering te verzekeren. De club heeft geopteerd voor een opstalrecht voor een gelimiteerde duur van 40 jaar. Binnen veertig jaar komt het stadion en alles errond gratis naar de club.

Wie is ‘L’Immobilière du Standard de Liège’?

"Het geld komt van investeerders en kredietgevers die hun fondsen in de immovennootschap steken, terwijl de club zich verrijkt door de verkoop. Er is ook een indirecte meerwaarde: de mogelijkheid van de club om haar stadion te vergroten en te verfraaien."