De "slechtste herinnering" en "beste wedstrijd" van Axel Witsel bij de Rode Duivels

Axel Witsel kijkt in een interview terug op twee herinneringen aan het WK van 2018. Daar speelde hij zijn beste wedstrijd ooit met de Rode Duivels, maar hij heeft ook een slechte herinnering aan het WK.

Axel Witsel staat voorlopig op de derde plaats bij de Rode Duivels met het meeste aantal interlands. Met 105 caps moet hij voorlopig enkel Jan Vertonghen en Eden Hazard voor laten. De centrale middenvelder speelt nu al 12 jaar voor de Rode Duivels en daarin heeft hij uiteraard heel wat meegemaakt.

Maar het is zonder twijfel de kwartfinale van het WK voetbal van 2018 waarbij hij zijn beste herinneringen heeft. "Mijn beste wedstrijd ooit met de Rode Duivels, zou ik zeggen. Ook al was het offensief niet mijn beste wedstrijd, het was echt een hele mooie match om tactisch naar te kijken. We stonden echt enorm goed", vertelde hij bij RTBF.

En nu een trofee!

En de grootste teleurstelling van zijn carrière kwam een paar dagen later in Sint-Petersburg. "De halve finale tegen Frankrijk, natuurlijk. We hebben kansen gecreëerd, maar we kwamen een heel groot blok tegen met Frankrijk. Vandaag is de teleurstelling weg, en het WK is nog steeds een mooie herinnering."

En de ambitie van de Rode Duivels is nog steeds intact. "Het is het doel van ons allemaal om een titel voor ons land te winnen," concludeert hij.