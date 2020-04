Atalanta wil na Castagne in 2017 opnieuw een rechtsachter wegplukken bij Racing Genk

Atalanta heeft iets met Genkse rechtsbacks. In 2017 plukte de club uit Bergamo Timothy Castage weg bij de Limburgers. Als de Rode Duivel straks vertrekt bij de club, staat een speler van de Limburgers hoog op hun verlanglijstje.

Wat brengt de toekomst voor Timothy Castagne. De rechtsachter van Atalanta is in 2021 einde contract en wil vaker aan spelen toe komen. Als de club nog geld wil vangen voor hem moeten ze hem best deze zomer verkopen.

Voor de opvolger van de Rode Duivels zouden de Italianen wel eens opnieuw bij Genk kunnen komen aankloppen. Volgens La Gazzetta dello Sport staat Joakim Maehle hoog op het verlanglijstje om de nieuwe rechtsachter te worden.

Atalanta stuurde al vaak een scout naar de partijen van Genk en volgt Maehle al sinds vorige zomer. Bovendien speelde de 22-jarige Deen in 2019 een goed EK U21 in Italië.