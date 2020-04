De finale die zijn leven voorgoed veranderde: Karius kreeg zelfs doodsbedreigingen

Als een doelman in de fout gaat is het bijna altijd fataal. Het overkwam Loris Karius niet een maar twee keer in de Champions League finale van 2018. Zijn Liverpool verloor van Real Madrid en sindsdien is zijn leven veranderd.

Wie nu de naam van Karius hoort denkt meteen aan die twee blunders in de CL-finale van 2018. Ook hijzelf wordt nog vaak aan die dag herinnerd. Dat iemand kritiek krijgt vindt hij de normaalste zaak van de wereld, maar wat hij te verwerken krijgt vindt hij veel te ver gaan. Fans betalen voor hun ticket en mogen hun onvrede uiten tijdens een match. Geen problemen mee", zei Karius bij Bild. "Maar met doodsbedreigingen en persoonlijke aanvallen gaan ze veel te ver." Een van de problemen is de anonimiteit van die haters. "Zulke mensen zouden me niet aanspreken als ze me tegenkomen in het dagelijkse leven. We moeten zo veel slikken op sociale media. Wat ze allemaal durven schrijven is echt ongelooflijk."