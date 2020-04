Nieuwe vleugelverdediger op weg naar Club Brugge? Makelaar geeft blauw-zwart hoop met enkele uitspraken

Club Brugge mag zich als toekomstig kampioen normaal gezien opmaken voor een nieuwe campagne in de Champions League. Ondertussen speuren ze de markt af naar nieuwe versterkingen.

Als nieuwe vleugelback wordt daarom al eventjes gedacht aan Michal Karbownik, die op beide flanken uit de voeten kan.

Enkele transferonderhandelingen on hold

Hij stond in de belangstelling van onder meer PSV, Sporting Lissabon en enkele Spaanse clubs, maar de onderhandelingen in Portugal en Spanje zijn door de coronacrisis on hold gezet.

Dat liet de makelaar van het goudhaantje weten. "We kijken naar andere interessante opportuniteiten", lijken PSV en Club Brugge zo alvast meer kans te maken op Karbownik.