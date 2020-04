Gunstregime RSZ voor Belgische clubs en voetballers op de tocht: rechtbank verklaart het ongrondwettelijk

"Het gunstregime voor de Belgische profclubs is ongrondwettelijk". Dat heeft de Antwerpse rechtbank beslist na een klacht van Sporting Hasselt. Een nieuwe klap voor de Belgische profclubs.

Er is politiek al veel te doen geweest rond het gunstregime dat de Belgische topsporters genieten. Topsporters moeten enkel RSZ-bijdragen betalen op een gelimiteerd bedrag van 2.350 euro per maand. Sporters die miljoenen verdienen betalen dus enkel op dat bedrag RSZ.

Voetbalclub Sporting Hasselt heeft voor de arbeidsrechtbank in Antwerpen gepleit dat de geldende regelgeving in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De arbeidsrechter heeft die argumentatie gevolgd. Dat zou tot gevolg hebben dat de RSZ geen bijdragen meer kan vragen aan Hasselt en andere amateurclubs.

De rechter oordeelde dat er geen rechtvaardiging is om het verschil in behandeling uit te leggen.