Engeland verliest wereldkampioen en Leeds-icoon aan coronavirus

De Engelse voetbalwereld is in rouw om de dood van Norman Hunter. De oud-international, die deel uitmaakte van de selectie van het Engelse nationale team dat in 1966 in eigen land de wereldtitel veroverde, overleed vrijdag op 76-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van het coronavirus.

De verdediger speelde het grootste deel van zijn carrière (1962-1976) voor Leeds United, waarmee hij twee keer landskampioen (1969 en 1974) werd en zowel de FA Cup (1972) als League Cup (1968) veroverde. Leeds maakte ook zijn overlijden bekend op haar Twitteraccount. Hunter kreeg de bijnaam ‘Bites Yer Legs’ vanwege zijn stevige manier van verdedigen. Met Leeds verloor hij in 1975 de finale van de Europa Cup I tegen Bayern München. Hunter speelde de laatste jaren van zijn carrière ook nog voor Bristol City (1976-1979) en Barnsley (1979-1982). WK 1966 De 28-voudig international behoorde weliswaar tot de Engelse selectie op het WK 1966, maar kwam niet in actie op het toernooi. Alleen de elf spelers die in de finale op het veld stonden, ontvingen na afloop een gouden WK-medaille. Pas in 2009 kregen ook de overige spelers en stafleden op aandringen van de Engelse bond FA zo’n medaille van de FIFA. Hunter was verder ook aanwezig op het EK van 1968 in Italië, waar Engeland brons veroverde, en het WK van 1970 in Mexico, waar de kwartfinales het eindstation bleken. Hunter kwam in beide toernooien wel in actie voor de Three Lions.