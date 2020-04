Gaat Karim Benzema zijn carrière afsluiten in Frankrijk? "Ik kom zeker terug naar de club"

Tot nu toe heeft de aanvaller van Real Madrid slechts voor twee clubs in zijn professionele carrière gespeeld: zijn huidige club, Real Madrid, en Lyon, zijn eerste club die hem ook heeft gelanceerd op het hoogste niveau.

Karim Benzema speelt al een langer periode bij Real Madrid. Er kwamen al heel wat concurrenten om het hem moeilijk te maken, maar Benzema is altijd een titularis geweest bij de Madrilenen. De Fransman bleef solide en maakte zichzelf onmisbaar. Hij won ook al enkele titels en bekers in Spanje. Daarvoor had Benzema vier Franse kampioenstitels en een Franse Cup gewonnen bij Lyon. Een groot deel van zijn carrière werd doorgebracht bij de Franse club. Lyon domineerde vroeger de Franse competitie zoals PSG het nu doet.

De 32-jarige voormalige Franse international staat nog steeds onder contract in het Santiago Bernabeu en scoort zeer vlot met bijna 19 doelpunten in alle competities samen dit seizoen. Toch is hij bijna einde contract en hij zou kunnen terugkeren naar zijn oude club.

"Het wordt vaak aan mij gevraagd omdat ik denk dat mensen weten hoe gehecht ik ben aan Lyon. Het feit dat ik ben waar ik nu ben, is ook te danken aan de club. Ik zit nu bij de beste club ter wereld en ik heb daar nog veel te doen, maar daarna kan alles", vertelde Benzema aan OLTV, het kanaal van de Franse club.

"Waarom zou ik mijn carrière niet kunnen afsluiten bij Lyon? In ieder geval, ik kom zeker terug naar de club. Of het nu in het voetbal is of niet. Ik voel me echt fit en ik heb nog heel wat goede jaren voor de boeg", besluit de aanvaller.