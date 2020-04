Buffalo's konden hun groeibriljant uit de klauwen van topclubs houden: "Gent is nu als optie ook beter dan Ajax"

Bij KAA Gent wreven ze zich vorige week in de handen. De Buffalo's slaagden erin één van hun grootste talenten in de Arteveldestad te houden. Zowel Anderlecht, Club Brugge , Racing Genk als Ajax beten in het stof.

Het gaat om Malick Fofana, een 15-jarige spits die op 6 april zijn eerste profcontract tekende in de Ghelmaco Arena. Gaëtan Englebert, assistent-bondscoach van de U15, kent de jonge aanvaller maar al te goed. "Gent is nu als optie beter dan Ajax", vertelt de voormalige Club Brugge-middenvelder aan Sport/Voetbalmagazine. "De begeleiding in België scoort tegenwoordig even goed als in Nederland." Veelbelovend profiel Englebert schetst ook het profiel van het toptalent. "Malick toont zich een pijlsnelle aanvaller, heeft scorend vermogen en dribbelt even gemakkelijk met links als rechts in de rechstreekse duels met tegenstanders. Natuurlijk zal hij nu mentaal en fysiek de juiste stappen moeten zetten."