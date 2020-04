Trekt Michel Preud'homme van Standard naar andere Belgische topclub?

Standard heeft voorlopig geen licentie voor 1A, 1B of zelfs 1 Amateur volgend seizoen. En dus is de vraag welke impact een en ander zal hebben op de club en coach Michel Preud'homme.

"Ik had al langer door dat het niet snor zat met de financiën. Marin, Mpoku en Emond van de hand moeten doen, is geen teken van weelde", aldus ex-bondscoach Wilfried Van Moer in Het Belang van Limburg.

"Maar ik zie het wel goedkomen met de licentie. De fans bleven tot op heden rustig, met dank aan Michel Preud'homme in wie ze het volste vertrouwen hebben."

Antwerp?

Rest de vraag: blijft de coach wel bij Standard? De licentieproblemen en de financiële malaise kunnen ervoor zorgen dat de Rouches moeilijke jaren tegemoet gaan.

"Als er nog spelers verkocht gaan worden, dan zijn ze een middenmoter. Het zal me benieuwen wat de ambitieuze Preud'homme gaat doen. Ik hoorde al geruchten over Antwerp." Bij Antwerp werden ook al Storck, Wilmots en Leko genoemd als mogelijke opvolger van Bölöni.