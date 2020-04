🎥 Vandaag 31 jaar geleden verblijdde Maradona de wereld met dit iconisch filmpje (met dank aan Frank Raes)

31 jaar geleden is het intussen, maar niemand kan dit beu worden. In het Olymisch Stadion van München warmde Diego Maradona op de tonen van 'Live is life' van Opus op. Het maakte het lied iconisch en de voetballer zelf nog groter.

Met niet gestrikte veters hield Maradona nonchalant de bal minutenlang hoog terwijl hij danste op de tonen van 'Live is life'. Met dank ook aan toenmalig BRT-verslaggever Frank Raes. Die filmde de opwarming niet zelf, maar vroeg wel de beelden op bij het Duitse ZDF om er een montage van te maken. Die ging - en gaat - de wereld rond.