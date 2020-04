Gedaan met de twee petten in het Belgische voetbal? "Nadenken over onafhankelijke voorzitter van de Pro League"

Het is al jaren een debat dat gevoerd wordt: is het gezond om twee petten op te hebben in het Belgische voetbal? Zo is Mehdi Bayat voorzitter van Charleroi én van de KBVB. Peter Croonen is dan weer voorzitter van Genk én van de Pro League.

Geen makkelijk te combineren jobs... “Ik tracht het juiste te doen in de positie waarin ik zit. Dat mijn standpunt, of dat van KRC Genk, en dat van de meerderheid van de Pro League al eens uit elkaar lopen, wil ik niet ontkennen. Is zoiets makkelijk? Neen. Dat men kiest om de voorzitter van de Pro League uit clubverband te selecteren, heeft daarmee te maken, natuurlijk", zegt hij in HLN. Een onafhankelijke voorzitter zou dat allemaal vermijden. "Daar mag alleszins over nagedacht worden, ja. Anderzijds, het is een voordeel, hoor, als je vanuit een voetbalcontext kunt praten. Concreet: als clubvoorzitter kan ik mij in mijn functie binnen de Pro League in deze coronacrisis heel goed inleven in zowel de economische als de sportieve situatie van elke club."