Spectaculaire 'comeback' in de maak? Iker Casillas is nooit officieel gestopt na zijn hartaanval en praat over eventuele terugkeer

Het is intussen bijna al een jaar geleden dat Iker Casillas op training plots een hartaanval kreeg. Sindsdien stond de Spanjaard niet meer tussen de palen.

De vraag is echter of er nog verandering in zijn situatie komt. De 38-jarige doelman met meer dan 160 caps voor de Spaanse nationale ploeg ligt nog tot medio 2021 onder contract bij FC Porto. Iker Casillas heeft ook nooit officieel gecommuniceerd dat hij zou stoppen met voetballen.

De schrik zat er meteen na de hartaanval in bij 'San Iker'. "Ik was een maand lang down en durfde niet meer lopen of inspanningen leveren. Ik durfde zelfs niet slapen", zei hij op de mediakanalen van FC Porto.

"Mijn gezondheid primeert natuurlijk, maar het is aan de dokters om te zeggen of ik weer tussen de palen kan staan of niet", liet hij een eventuele terugkeer open.