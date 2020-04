OFFICIEEL: Club Brugge breekt contract sterkhouder open tot 2023

Club Brugge heeft het contract van verdediger Brandon Mechele opengebroken. Net zoals De Ketelaere eerder, tekent Mechele één seizoen bij tot 2023.

Club Brugge en Brandon Mechele deelden het nieuws subtiel in het videodagboek van Mechele. Er blijkt een brief van de club toegekomen te zijn bij Mechele, een document dat hij meteen tekent. Wat blijkt nu? Die enveloppe bevatte zijn nieuwe contract was.

Mechele speelt al 8 jaar voor Club Brugge en is recent ook nog eens Rode Duivel. Bondscoach Roberto Martinez nam hem het voorbije jaar steevast mee op in de kern.