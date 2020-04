Een Nederlandse voetballer in de Oostkantons: "Dit is wel een hele grote mengelmoes"

De Nederlandse verdediger Menno Koch is een beetje een buitenbeentje in Eupen. Als enige Nederlander in de selectie treft hij in de Eupense kleedkamer veel nationaliteiten en talen terug, maar toch is de verdediger heel tevreden bij Eupen.

"Ik ben blij dat ik deze stap gemaakt heb", reageert Koch bij het Nederlandse Elfvoetbal. "De voertaal is Duits in de stad, maar we hebben een Spaanse trainer en spelers uit onder meer Argentinië en Brazilië. Binnen ons team wordt veel Frans gesproken en soms ook Nederlands. Ik was vanuit Nederland wel wat gewoon, maar dit is wel een hele grote mengelmoes", vat Koch de selectie samen.

Maar toch lijkt hij zich goed ingeburgerd te hebben in de kleedkamer. "We hebben een leuke groep. in het begin was er een nieuwe staf en 18 nieuwe jongens, dat had tijd nodig. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Het is een totaal nieuwe, maar leuke omgeving".

België - Nederland

De 25-jarige Koch heeft in Nederland bij PSV, NAC Breda en Utrecht gespeeld en probeert de Belgische competitie te vergelijken met de Nederlandse. "Nederland is tactisch en technisch sterker terwijl de Belgische competitie fysiek sterker is. Als je in België scoort, wordt er een muur gebouwd. Een foutje van een verdediger kan fataal zijn", wikt en weegt Koch.

Maar welke clubs zijn nu de beste, de Belgische of de Nederlandse? "Ik denk dat de Nederlandse top 5 beter is, maar daaronder denk ik dat de Belgische teams dan weer sterker zijn. Maar het is leuk om in een nieuwe competitie te spelen, ik word nu completer als speler".