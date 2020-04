Mancini spreekt over de mogelijke terugkeer van flamboyante aanvaller naar de nationale ploeg: "Hij heeft de kwaliteiten"

In een interview gaf Roberto Mancini meer uitleg over de toekomst van de nationale ploeg van Italië. Hij had het vooral over de aanvallers en dan vooral over Mario Balotelli. Volgens de bondscoach maakt hij kans om binnenkort weer in de selectie te zitten.

De 55-jarige technicus gaf een interview bij Sport Mediaset. Vooral de aanvallers stonden op de agenda. Het ging ook over een eventuele selectie voor Mario Balotelli. "Als hij alleen maar aan voetbal denkt en doet wat hij moet doen, staan de deuren van het nationale elftal altijd voor hem open. Hij heeft de kwaliteiten om er bij te zijn." In 36 optredens voor Italië heeft de aanvaller 14 keer kunnen scoren. Hij lijkt echter niet de eerste keuze te zijn van Roberto Mancini. De ex-trainer van Inter was daarna nog vol lof over Zlatan Ibrahimovic: "Hij blijft een van de beste spitsen in de geschiedenis van het voetbal. Hij zit op hetzelfde niveau als Messi en Ronaldo."