De reuzen van Daknam: lokeren heeft in zijn geschiedenis enkele legendarische toppers gehad

Sporting Lokeren houdt op met te bestaan. Hoewel de club nooit een echte topclub was, hebben wel enkele topspelers tijdens hun carrière bij Lokeren gespeeld. Een kleine opsomming...

Lubanski et Lato, Poolse legendes

Deze twee namen brengen nu niet veel teweeg bij het hedendaagse publiek, maar Wlodozimierz Lubanski en Gregorz Lato behoren tot de grootste spelers in de geschiedenis van het Poolse voetbal. Lubanski kwam in 1975 aan in Daknam en had al een enorme status in zijn eigen land met meer dan 200 doelpunten voor Gornik Zabrze. Uiteindelijk scoorde hij 82 doelpunten in 196 wedstrijden in het Waasland.

Zijn aanwezigheid overtuigde een andere Poolse ster: Gregorz Lato arriveerde in 1980 om zich bij zijn landgenoot aan te sluiten. Lato werd nochtans gewild door NY Cosmos, de toenmalige club van legende Pelé. En terecht: in 1974 werd Lato topscorer van het WK met 7 goals, wat Polen een bronzen medaille opleverde. Ook in 1982 was hij aanwezig voor een nieuwe derde plaats op het WK.

Achter Bayern München's killer Lewandowski, zijn Lubanski en Lato de twee beste doelpuntenmakers in de geschiedenis van het Poolse voetbaleflstal (48 en 45 goals). Lato wordt van 2008 tot 2012 zelfs voorzitter van de Poolse voetbalbond.



Preben Larsen, "De derde L"

Lubanski, Lato en Larsen : in 1981 eindigt Lokeren als tweede in het Belgisch kampioenschap, dankzij de "Drie L'en", die een van de meest indrukwekkende aanvalslinies van Europa vormen. Naast de twee Polen laat de Deen Preben Larsen van zich horen op Daknam: reeds kampioen van Duitsland in 1978 met Keulen en vanaf dan tot 1984 scoort hij 98 doelpunten voor Lokeren. In 1984 en 1985 werd hij derde en tweede op de verkiezing van de Ballon d'Or en in 1986 de derde beste speler van het WK achter Maradona en Harald Schumacher.

Raymond Mommens, een onverslaanbaar record

Hij is de speler met de meeste caps in de hoogste voetbalklasse van ons land: Raymond Mommens telt 613 wedstrijden in 1A, een record dat niet direct verbroken lijkt te worden. Hij maakte deel uit van de selectie op het WK van 1986 en de verloren finale op het EK van 1980. Voor Charleroi heeft hij 310 caps maar hij begon zijn carrière bij Lokeren waar hij 303 wedstrijden speelde, goed voor 59 doelpunten. Mommens maakte tevens deel uit van de selectie die tweede werd in 1980-1981. Ook hij is een monument van het Belgische voetbal.

Ijslandse periode met pionier Gudjohnsen

Arnor Gudjohnsen heeft zijn beste Belgische jaren natuurlijk bij Anderlecht doorgebracht, waar hij drie maal kampioen werd, maar daarvoor speelde hij voor Sporing Lokeren. In 1978 arriveerde hij op Daknam en nam ook hij deel aan de glorieuze jaren 80 met 26 doelpunten in 138 wedstrijden van 1978 tot 1983. Zijn zoon Eidur speelde nooit voor Lokeren, maar wel voor Cercle en Club Brugge

Later zal een andere Ijslandse legende op onze velden te bewonderen zijn: Runar Kristinsson, IJslands recordinternational. Hij zal de kleuren van Lokeren dragen van 2000 tot 2007. Hij speelt samen met landgenoten Arnar Gretarsson en Arnar Vidarsson de eerste jaren van de nieuwe eeuw op Daknam

Tsjechische periode: van Dobias tot Zitka

De ploeg van 1980 bevatte dus de topscorer van het WK van 1974 (Lato), zijn dodelijke landgenoot (Lubanski), een toekomstige tweede in de Ballon D'or (Larsen) en een Ijslandse voetballegende (Gudjohnsen); is dat niet genoeg? Voeg daar nog maar eens Karol Dobias aan toe, winnaar van Euro 1976 met Tsjechoslowakije.

De speler van het jaar in zijn thuisland in 1970 en 1971 beëindigt zijn carrière in België en gaat van 1980 tot 1983 voor Lokeren spelen. Dit team zal, naast tweede te worden in België, de kwartfinale bereiken van de UEFA Cup.

Later zal de Tsjecische periode (ook al was Dobias Slowaaks van geboorte) net zo vruchtbaar blijken als de Ijslandse: Jan Köller, toekomstig topscorer van de Tsjechische nationale ploeg en killer bij Anderlecht en Borussia Dortmund, speelt van 1996 tot 1999 in Daknam. Op 102 wedstrijden scoort hij 46 keer en hij werd topscorer in zijn laatste seizoen in het Waasland.

Daniel Zitka, toekomstig viervoudig kampioen van België - opnieuw met RSCA, waarbij de connecties tussen het Waasland en de hoofdstad talrijk bllijken te zijn - verdedigt het Lokerse doel van 1999 tot 2003.

De helden van vadaag: Copa, Harbaoui, Vanaken...

Ondanks de internationaal vaak heel bekende namen, zijn het de 'helden' van de 21e eeuw die ervoor gezorgd hebben dat Lokeren geen blanco palmares heeft: twee Belgische bekers, in 2012 en 2014.

Twee trofeeën waaraan echte Daknam-iconen hebben deelgenomen: Hamdi Harbaoui scoort in totaal 56 goals bij twee passages in het Waasland. De immer sympathieke Boubacar Copa is ook zo'n Lokeren-legende en werd in 2009 gekozen tot 'Guardian of the Year. Maar ook toekomstige dubbele Gouden Schoen-winnaar Hans Vanakan speelde nog bij Lokeren van 2013 tot 2015. En dan is er nog de onfortuinlijke Killian Overmeire, die er na de verdwijning van zijn Lokeren waar hij bijna 500 wedstrijden speelde, nog twee jaar als profvoetballer wil bijdoen.