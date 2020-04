Kapers op de kust: 'Lokeren zocht toenadering bij Hamme om voortbestaan te garanderen en krijgt concurrentie van Waasland-Beveren'

Maandag viel het doek over Sporting Lokeren, maar de achterban van de club was al bezig met het vervolg. Er werden gesprekken aangeknoopt met VW Hamme om de krachten te bundelen, maar er zijn mogelijk kapers op de kust.

Amper 15 kilometer zijn ze van elkaar verwijderd, Sporting Lokeren en VW Hamme. Of moeten we KSV Vigor Wuitens Lokeren zeggen, want dat zou de toekomstige naam zijn na een fusie. De gesprekken zijn effectief aan de gang, maar er kan en moet nog veel gebeuren in het dossier.

Springt Waasland-Beveren in de dans?

"De samenwerking zal dinsdag ­besproken worden op onze Raad van ­Bestuur. Pas daarna zullen wij communiceren", reageerde Ronny Van Acker, manager van VW Hamme, bij Het Laatste Nieuws.

Diezelfde krant meldt ook gesprekken tussen Waasland-Beveren en Hamme. De eersteklasser zou een Wase jeugdwerking willen opstarten en kan op die manier Lokeren nog een tik geven. Dirk Huyck, de voorzitter van W-B, ontkent echter dat er al reëel contact is geweest met Hamme.