OFFICIEEL: AA Gent haalt meteen speler van failliete Sporting Lokeren in huis

Sporting Lokeren is sinds maandag officieel failliet en dus kunnen de spelers uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Eentje heeft die alvast te strikken.

De 17-jarige verdedigende middenvelder Mathéo Parmentier verlaat Sporting Lokeren namelijk voor KAA Gent.

Bij de Buffalo's tekende hij een contract van drie seizoenen. Dat liet Gent weten op zijn webstek op dinsdagmiddag.

Bewijs dat KAA Gent toekomstgericht werkt

De jongeling kreeg dit seizoen al een paar kansen in 1B bij de Waaslanders en mag nu dus verder rijpen bij KAA Gent.

“Mathéo is een speler met een mooie toekomst en hij sluit aan bij de A-kern. Met deze aanwerving bewijst KAA Gent eens te meer dat er toekomstgericht gewerkt wordt en dat er meer en meer ingezet wordt op jeugdige talenten", is Sports Manager Tim Matthys duidelijk over de aanwinst.