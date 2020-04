Vandaag of morgen moet de knoop doorgehakt worden bij Cercle, maar de kansen zijn "fiftyfifty"

Er wordt al weken gepalaverd over een nieuw contract voor Bernd Storck bij Cercle Brugge, maar tot nu toe kwam het niet tot een overeenkomst. De Vereniging zet nu wat druk op de ketel...

Vandaag of morgen verwachten ze een antwoord van Storck, die al weken aan het onderhandelen is met Monaco-CEO Oleg Petrov.

“We kunnen niet langer wachten, we moeten de toekomst voorbereiden", zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere in Het Nieuwsblad. "Ik blijf hopen dat Bernd blijft. De kansen zijn nog altijd fiftyfifty, maar ik ben ook realistisch. Bernd is 57 jaar en wil zijn succes verzilveren. Ik begrijp dat en gun hem dat ook.”