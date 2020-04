Eind deze maand moeten ontwerpen voor nieuw stadion Club Brugge klaar zijn: "Veel aandacht voor de omgeving en het unieke Club Brugge-gevoel"

Verschillende architecten en bouwconsortia zijn druk in de weer met een ontwerp voor een nieuw stadion voor Club Brugge. Eind deze maand zullen ze de ontwerpen mogen indienen. Er zijn enkele voorwaarden en vereisten.

"Eind deze maand dienen verschillende architecten en bouwconsortia hun ontwerp in voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De teams bestaan uit nationale en internationale designers, aannemers en studiebureaus", laat de Belgische topclub weten.

"Ze kregen van Club verschillende voorwaarden en vereisten mee om tot een stadion te komen dat past in de omgeving van Sint-Andries, voorzien is van de meest moderne technieken om de hinder voor de omgeving sterk te reduceren, en de garantie biedt op een optimale voetbalbeleving voor onze verschillende doelgroepen. Een ontwerp dus met veel aandacht voor de omgeving en het unieke Club Brugge-gevoel", aldus Club Brugge in een officiële mededeling op haar website.