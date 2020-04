Allijns zag een fusie met Moeskroen zitten, maar: "KV Kortrijk was nooit van plan om het stamnummer, de kleuren of het stadion op te geven"

Eerder vanavond kwam het nieuws dat Sporting Lokeren en KSV Temse fusioneren tot één club. Een andere fusie is ondertussen afgesprongen. Joseph Allijns reageert.

Royal Excel Mouscron had namelijk het plan opgevat om te fusioneren met KV Kortrijk. Ook KSV Roeselare zou in één adem in het bad worden getrokken. De hoofdrolspelers waren echter 'not amused' dat het nieuws in de pers werd gelekt.

"Grootschaligheid is altijd nuttig", vertelt Joseph Allijns in Het Laatste Nieuws. "Vooral voor onze jeugdwerking was een fusie met Moeskroen een goede zaak geweest. De jeugd kost onze club én stad veel geld."

Maar de voorzitter van de Kerels was nooit van plan om zijn identiteit op te geven. "Het was nooit de bedoeling om ons stamnummer, onze kleuren of ons stadion op te geven. We zijn een gezonde club en gaan op ons eentje als KV Kortrijk verder."