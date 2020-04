OH Leuven en Beerschot zijn structureel, financieel en overlevingsgericht klaar voor 1A

Zouden ze bij de Pro League ook rekening houden met de mening van de experten? Het zou misschien geen al te slecht idee zijn. Sporteconoom Trudo Dejonghe ziet dat er maar plaats is voor 16 profploegen in België. En daar zijn de twee finalisten van 1B bij...

Het gelobby dezer dagen tussen de voorzitters van de G5 en de K11 zou grond kunnen zijn voor een roman. Goedgelezen waarschijnlijk, want iedereen spreekt voor eigen winkel. De telefoons staan niet stil, iedereen wil zijn idee voor de competitieformat voor volgend seizoen erdoor drukken.

Genk en Charleroi willen absoluut vasthouden aan 16 ploegen in 1A en willen Westerlo als promovendus zien. Een optie die op Het Kiel aan aan Den Dreef uiteraard zelfs niet bespreekbaar is, laat staan dat ze er gedwee in zouden meegaan. OHL en Beerschot willen naar 1A als de competitie officieel wordt stopgezet en worden daarin geruggesteund door het bondsreglement.

OHL en Beerschot zijn klaar

Ook economisch zou dat het meest logische zijn. Leuven en Beerschot hebben beiden de hinterland, de infrastructuur en de financiën om een rol te gaan spelen in de hoogste klasse. Ze hebben beide een kapitaalkrachtige eigenaar, die zich op het hoogste niveau wil laten gelden. Daarnaast is er de laatste jaren een structuur op bestuursniveau neergezet en worden er bij Beerschot plannen gemaakt om de infrastructuur drastisch te verbeteren.

Nu hoopt men stiekem bij de lobby die maar 16 ploegen in eerste wil dat het BAS hun problemen voor hen oplost. Standard zal wel een licentie krijgen, maar als zowel Moeskroen en Oostende hun beroep in het water zien vallen, is er plaats voor Waasland-Beveren, OHL en Beerschot. Het zou heel wat rechtzaken vermijden.