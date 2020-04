Schieten de clubs in hun eigen voet? Technische werkloosheid kan hen weleens zuur opbreken

TIjdens deze coronacrisis is het voor veel clubs moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, ook in 1A en 1B. Sommige clubs hebben hun spelers zelfs op technische werkloosheid gezet. Aangezien voetballers veel fiscale voordelen hebben willen ze daar in de politiek nu iets aan doen.

Heel weinig RSZ-bijdragen betalen en profiteren van andere fiscale voordelen, kan je moeilijk combineren met het krijgen van geld uit technische werkloosheid. Daarom wil de politiek tot een akkoord komen waardoor de voetballers en zeker de grootverdieners, meer zullen moeten afdragen. Ook de voorwaarden voor de bedrijfsvoorheffing moeten herbekeken worden en het minimumloon voor niet-EU-spelers moet opgetrokken worden.Tegen de zomervakantie willen de partijen tot een gemeenschappelijke tekst komen om voor te stellen aan de Waalse partijen en eind dit jaar moet de regeling helemaal verwerkt én gestemd zijn. Discriminatoir regime De lage RSZ-bijdragen van de clubs was één reden om dit dossier te opnenen, maar ook de rol van spelersmakelaars en het vonnis van de arbeidsrechtbank in Antwerpen speelden mee. Vorig jaar betaalden de Belgische clubs in totaal 46,2 miljoen euro aan spelersmakelaars en de arbeidsrechtbank oordeelde dat het RSZ-regime dicriminatoir was