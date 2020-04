Geciteerde trainers bij Cercle Brugge tonen dat het bestuur niet nog eens dezelfde fout gaat maken

Het feit dat Bernd Storck geen nieuw contract ondertekende bij Cercle Brugge was een flinke dreun voor de Bruggelingen, maar ze blijven niet bij de pakken zitten. Er duiken hier en daar al wat namen van kandidaten op en een ding valt daarbij op.

Cercle Brugge zal wellicht niet dezelfde fout maken als vorig jaar. Toen toverde de Vereniging, die tijdens de play-offs besloten om niet verder te gaan met Laurent Guyot, Fabien Mercadal uit de hoed. Een Fransman die volstrekt onbekend was met de Belgische competitie en al vroeg in het seizoen mocht opkrassen. In het eerste seizoen in eerste klasse ging het na een sterk begin onder Guyot ook al snel achteruit.

De mogelijke opvolgers die nu in de media circuleren, bijvoorbeeld Brys en Ferrera, zijn gepokt en gemazeld in de Jupiler Pro League. Niet onbelangrijk voor de fans van Cercle Brugge, die dit seizoen vaak een ploeg zagen met veel huurlingen en buitenlanders die weinig voeling hadden met de identiteit van de groen-zwarte Vereniging.

Talenten die van moederclub Monaco overkomen kunnen wel degelijk een meerwaarde betekenen, maar er moet een gezonde mix zijn met Belgisch talent. Met alleen talentvolle jongeren red je het niet in eerste klasse. Het bestuur heeft ingezien dat het anders moet.

Dat merk je nu, met de profielen van de geciteerde kandidaatopvolgers van Storck, en ook met de geslaagde pogingen om de fans mee in de reddingsoperatie te betrekken. De fans vulden bezoekersvakken op kosten van het bestuur en zagen hun ploeg de miraculeuze redding voltrekken. Opnieuw voor een vreemde eend als trainer te kiezen zou dat werk teniet doen ...