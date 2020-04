Voetballers zouden kunnen spelen, maar virologen vrezen voor neveneffecten: "Fans zullen sowieso afspreken om samen te kijken"

De beslissing om tot 1 september alle sportevenementen stil te leggen, zou grote gevolgen hebben voor de Belgische competitie en zijn clubs. Viroloog Steven Van Gucht weet dat het mogelijk zou zijn om te spelen, maar vreest voor de neveneffecten...

Voetballers zijn niet meteen een risicogroep en zouden - mits voorzorgsmaatregelen - kunnen spelen. "De spelers behoren op zich niet tot de grote risicogroep. Dat zijn gezonde jonge mannen in een goede conditie. Maar een van de neveneffecten is dat er sowieso fans zullen afspreken om samen te kijken", aldus viroloog Van Gucht in HLN.

"Niet in het stadion, maar thuis of clandestien in een hangar. En dat kan een katalysator zijn om het virus te verspreiden. Dus ik begrijp de bezorgdheid, maar de Veiligheidsraad houdt ook heel hard rekening met de economische belangen in de sport. Het is een evenwichtsoefening om die schade voor sportevents te beperken en een tweede golf van infecties te vermijden."