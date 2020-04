De Kannibaal laat zich uit over Anderlecht: "Hopelijk kan hij de club beter maken"

Eddy Merckx probeert zo veel mogelijk thuismatchen van Anderlecht mee te pikken. De beste wielrenner aller tijden zag de competitiestart met lede ogen aan, maar trekt zich op aan de laatste weken voor de competitie werd stilgelegd in de strijd tegen corona.

Voor een geboren winnaar als Merckx deed het deugd dat hij zijn team in eigen huis weer veel zag winnen. "De laatste matchen begon het weer beter te lopen. Tegen Eupen en Zulte Waregem was het goed", zei Eddy Merckx in Het Belang van Limburg.

Over CEO Van Eetvelt

Het talent is aanwezig volgens de levende wielerlegende. "Van Crombrugge keept goed en voor hem heb je natuurlijk Kompany. Voorin lopen er ook goede, jonge spelers rond, zoals Jérémy Doku en Yari Verschaeren."

De komst van CEO Karel Van Eetvelt wordt door Merckx met voorzichtig enthousiasme onthaald. "Ik ken hem tamelijk goed en hopelijk kan hij Anderlecht beter maken. Heel zeker durf ik mij daar toch niet meer over uitspreken", besloot hij.