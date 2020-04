Belgische en andere federaties krijgen minstens 500 000 dollar van de FIFA

In de door corona economisch zware tijden is het overal de zeilen bijzetten om alles financieel rond te krijgen. De FIFA kondigde eerder al aan de voetbalfederaties van de landen te hulp te schieten. Het houdt ook woord en zet een eerste stap.

De FIFA gaat de komende dagen ongeveer 150 miljoen dollar verdelen onder zijn 211 aangesloten federaties. Dit zijn vergoedingen voor de operationele kosten van de voetbalbonden in 2019 en 2020. De betalingen zouden normaal pas in juli worden uitgevoerd, maar dat proces wordt gezien de huidige omstandigheden dus versneld.

Elke federatie mag sowieso rekenen op een bedrag van 500 000 dollar, wat overeenkomst met 463 000 euro. Als een land daarnaast nog recht heeft op betalingen voor 2019 en 2020, zullen die ook binnenkort worden uitgevoerd.

Acute noden opvangen

"Dit is de eerste stap in een hulpplan voor de hele voetbalgemeenschap", klinkt het bij de FIFA. "De pandemie heeft het hele voetbal voor ongekende uitdagingen geplaatst en als overkoepelende federatie is het de taak van de FIFA om hulp te bieden aan zij die accute noden hebben."