Mag KV Oostende al victorie kraaien? Het loopt niet altijd even vlot bij de clubs van PMG

KV Oostende is gered. Het Amerikaanse Pacific Media Group neemt de kustploeg over. En toch blijft het afwachten hoe het toekomstige KVO er zal uitzien. Enkel over OGC Nice praten is geen goed idee...

Pacific Media Group verwijst graag naar het succes bij OGC Nice. De Amerikanen namen de Franse club over op het randje van het bankroet, trokken het boeltje recht en verkochten de club vervolgens met tientallen miljoenen euro winst. Het Laatste Nieuws laat echter weten dat dat een alleenstaand verhaal is. PMG is immers ook eigenaar van FC Thun en Barnsley. Beide clubs staan momenteel op het punt om te degraderen. En dat heeft een reden. Moneyball PMG haalt spelers op basis van gegevens uit een databank. Dat kan werken, maar er is een probleem. Zo wordt er weinig of geen rekening gehouden met de unieke kenmerken van een competitie. Laat ons hopen dat KVO niet aan dat lijstje zal worden toegevoegd…