Einde Belgisch voetbalseizoen in zicht, maar Pro League én KBVB willen nog één wedstrijd spelen om rechtzaken te vermijden

Het is nog steeds koffiedik kijken in welke vorm de Jupiler Pro League volgend seizoen van start zal gaan. Het management van de Pro League wil dat de terugwedstrijd van de finale in 1B nog wordt gespeeld. En daar hebben ze een heel goede reden voor.

Alles kwam al op tafel de voorbije weken, maar de waarheid is dat de KBVB met de handen in het haar zit. De huidige crisis kent geen voorbeeld. Bij de Pro League en bij de Belgische voetbalbond weet niemand hoe het verder moet. En net daarom willen de bobo’s dat de terugwedstrijd in 1B wél wordt gespeeld. Het lijkt de enige manier om rechtszaken en juridisch getouwtrek te vermijden. Zo’n wedstrijd zou dan wel op neutraal terrein plaatsvinden. Als we het bondsreglement tot op de letter volgen - die teksten zijn wellicht niet of amper herschreven na de hervorming van het profvoetbal - moet de kampioen van tweede klasse promoveren. Maar die kampioen moet wel uit de finale van 1B komen volgens datzelfde reglement... Lawine aan juridische stappen Excelsior Virton op het hoogste niveau? Nee, want de club heeft geen licentie gekregen. In dat geval gaat de promotie naar KVC Westerlo. Maar dan kan je er van op aan dat OHL en Beerschot naar de rechter stappen. Gevolg? Ook Westerlo onderneemt stappen.