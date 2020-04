Transfernieuws en Transfergeruchten 25/04: Meunier - Henkinet - Bodart

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

José Mourinho hoopt Thomas Meunier bij Tottenham te krijgen

Het gaat nog een tijdje duren voor er duidelijkheid komt over de toekomst van een paar Rode Duivels. Thomas Meunier zal bijvoorbeeld een heel overwogen keuze moeten maken, want de interesse in hem is gigantisch. Ook José Mourinho wil hem bij Tottenham hebben. (Lees meer)

Standard haalt Laurent Henkinet voor drie jaar binnen

Standard heeft zijn nieuwe doelman te pakken. Laurent Henkinet (27) maakt de overgang van OH Leuven naar de Rouches. Hij moet er de concurrentie aangaan met Arnaud Bodart. (Lees meer)