Mourinho belt persoonlijk naar Rode Duivel en brengt hem aan het twijfelen

Het gaat nog een tijdje duren voor er duidelijkheid komt over de toekomst van een paar Rode Duivels. Thomas Meunier zal bijvoorbeeld een heel overwogen keuze moeten maken, want de interesse in hem is gigantisch. Ook José Mourinho wil hem bij Tottenham hebben.

Meunier leek al op weg naar Borussia Dortmund, waar het contract klaar lag, maar Tottenham wil hem nu ook hebben. Volgens L'Equipe heeft José Mourinho persoonlijk naar de rechtsachter gebeld om hem te proberen overtuigen. Mourinho zou een ongedwongen gesprek gehad hebben met de Rode Duivel en heeft hem toch doen twijfelen. Meunier is einde contract en wil op zijn 28ste een club waar hij onbetwist titularis kan zijn. Bij Borussia spelen Witsel en Thorgan Hazard, bij Tottenham Alderweireld en voorlopig nog Vertonghen.