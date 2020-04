Standard heeft een nieuwe doelman voor drie jaar beet

Standard heeft zijn nieuwe doelman te pakken. Laurent Henkinet (27) maakt de overgang van OH Leuven naar de Rouches. Hij moet er de concurrentie aangaan met Arnaud Bodart.

Standard was uiteraard niet tevreden over Vanja Milinkovic-Savic en ging op zoek naar een nieuwe doelman die de concurrentiestrijd kon aanscherpen. Daarbij kwam al snel Henkinet, die eerder al voor de club speelde, in beeld. Hij werd afgelopen seizoen titularis bij OHL en zet nu dus weer een stap hogerop.

Hij moet wel zijn medische testen nog afleggen voor de handtekeningen onder zijn driejarig contract gezet kunnen worden. Met Jean-François Gillet, die normaal nog een jaar doorgaat, ligt het Luikse doelmannentrio vast.