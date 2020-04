UEFA zet druk op bekerfinalisten om te blijven spelen: "Finale in augustus heeft geen zin"

De Eredivisie is in een definitieve plooi gevallen. De KNVB heeft op basis van het huidige klassement over degradatie in de Europese tickets beslist en dat bracht een storm aan kritiek teweeg.

Vooral Utrecht en de ploegen uit de tweede klasse die op promotieplaatsten stonden hebben reden tot klagen. De tweedeklassers promoveren niet en Utrecht blijft als bekerfinalist en zesde in de stand, de eerste vijf kregen Europese tickets, met lege handen achter. Zuur, want het heeft een hoger doelpuntensaldo en drie punten minder dan de vijfde en had nog een match tegoed. Antwerp gebaat bij bekerfinale in mei of juni De bekerfinale uitstellen naar het begin van volgend seizoen zou voor de club nog wel een trofee kunnen opleveren, maar geen Europees voetbal. "Als een competitie niet uitgespeeld wordt, moet dat land van de UEFA tegen eind mei een voorstel indienen over de verdeling van de Europese plaatsen. Dat betekent dat je aan een bekerfinale later deze zomer of in september geen gevolgen meer kan verbinden", legde de Nederlandse journalist Jeroen Stekelenburg uit bij Sporza. Antwerp is er dus bij gebaat dat de bekerfinale nog wordt afgewerkt. Als ze de Beker van België winnen dan gaan ze rechtstreeks naar de Europa League. Wordt er niet meer gespeeld dan gaat dat ticket naar de derde in de stand, Charleroi. Antwerp moet als vierde naar de voorrondes van de Europa League.