Belgische trainer die volgens Simon Mignolet véél hoger zou moeten werken: "Misschien ben ik te eerlijk voor deze stiel"

Promotie met Diest, maar het is toch vreemd om er een naam als Guido Brepoels als trainer aan te treffen. De voormalige coach van onder meer STVV maakte immers indruk bij zijn spelers. Onder meer Simon Mignolet noemt hem één van de besten die hij had. En dat wil toch wat zeggen?

Ach, ik ben veel te eerlijk in deze stiel. Ik weiger mee te gaan in verhalen die me niet zinnen", reageert Brepoels in HBvL. "Mijn vrouw verwijt me dat wel eens, maar ik kan er niet aan doen: ik zeg wat ik denk. Als ik destijds bij STVV gewoon aanvaard had dat voorzitter Morrenne bepaalde spelers zou halen, was ik nu misschien nog trainer in Sint-Truiden."

Brepoels ging daar echter niet in mee. “Maar ik wilde eigenheid behouden. Niet massa's huurlingen binnenhalen. Ik probeerde rechtuit te zijn. Daarom hadden de supporters me graag. Maar als zakenman heeft mijn eerlijkheid me niet ver gebracht. Ik ben nog wel een keer gaan kijken naar STVV. Maar vroeger werd je daar overvallen door een bepaald gevoel als je het stadion binnenstapte, dat gevoel is intussen ver weg. Jammer genoeg."