Het frustrerende begin voor Kemar Roofe bij Anderlecht: "Ik voelde me als een leeuw in een kooi"

Kemar Roofe kende een moeilijke beginperiode bij Anderlecht, maar hoopt dat het vanaf nu alleen maar beter zal gaan.

Overtuigd door Vincent Kompany vorige zomer, was Kemar Roofe met hoge verwachtingen toegekomen in Anderlecht. Maar een enkelblessure hield hem meteen enkele weken van het veld.

De Engelsman moest wachten tot 29 september voor hij zijn debuut kon maken in zijn Belgische avontuur. "Ik heb even moeten wachten voor ik me kon tonen", zegt hij bij het Britse Inews. "Het was ook een langzame blessure, het deed niet enorm veel pijn maar duurde wel lang, dat was enorm frustrerend. Wanneer je bij een nieuwe club aankomt, wil je meteen tonen wat je kan".

Zes goals in 13 matchen: "Het beste moet nog komen"

Hij probeerde zijn ongeduld om te zettten in iets krachtig. "Het heeft ervoor gezorgd dat ik meer motivatie had en meer vastberaden was. Ik voelde me eerst als een leeuw in een kooi. Wanneer ik terugkwam, denk ik dat ik het niet slecht gedaan heb met zes goals in 13 matchen. Maar ik denk dat het beste nog moet komen. Des te meer wedstrijden we spelen, des te beter ik zal zijn denk ik", waarschuwt hij de tegenstand.

En dat is waarschijnlijk wat Anderlecht-supporters verwachten van een spits die wordt binnengehaald met het statuut van toekomstige topscorer. Een status die hij vooral verworven heeft door 15 keer te scoren bij Leeds United vorig seizoen