Stoica dient Mister Michel van antwoord na kritiek: "Eigenlijk zegt hij dat Anderlecht een kleine club is"

Michel Verschueren had in de Franstalige pers een streepje kritiek voor Alin Stoica. Volgens de voormalige manager van RSC Anderlecht heeft de Roemeen niet alles uit zijn carrière gehaald. De voormalige voetballers is allesbehalve opgezet met die woorden.

"Hij heeft het zelf verbrod", waren de exacte woorden van Mister Michel in La Dernière Heure. Alin Stoica zelf kreeg de commentaar van Michel Verschueren te horen en reageert. "Ik vind het zorgwekkend wat hij over me zegt", aldus de voormalige middenvelder in Het Laatste Nieuws. "Ik heb zes seizoenen voor RSC Anderlecht gespeeld. Ik werd er drie keer kampioen, heb in totaal elf prijzen op mijn palmares én ik speelde voor andere topclubs zoals Club Brugge en KAA Gent." Ik heb zes seizoenen voor RSC Anderlecht gespeeld. Ik werd er drie keer kampioen, heb in totaal elf prijzen op mijn palmares én ik speelde voor andere topclubs zoals Club Brugge en KAA Gent De voormalige middenvelder stelt zich dan ook vragen bij de gedachtegang van de voormalige manager. "Eigenlijk zegt hij dat Anderlecht een kleine club is. Wat moeten de fans daarvan denken? Voetbal draait om winnen en dat heb ik altijd gedaan."