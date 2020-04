Club Brugge de motor achter stopzetting van de competitie? Vincent Mannaert pareert de kritiek uit Antwerpse hoek: "Cafés gesloten maar nog wel cafépraat

Zaterdag was Sven Jaecques, de sprotief manager van Antwerp, te gast in Play Sports Kot. Er werd hem gevraagd of Club Brugge de motor achter de stopzetting van de competitie is. "Naar wat wij vernemen wel", antwoordde hij. Vincent Mannaert reageert nu op die kritiek.

"Dat klopt niet", zei de manager van Club Brugge bij Gazet van Antwerpen. "De aanbeveling om te stoppen is op 2 april unaniem genomen door de raad van bestuur van de Pro League. Daarin zitten vertegenwoordigers van alle clubs, zowel van de grote als van de kleine", ging Mannaert verder. Het seizoen uitspelen is een utopie. "De cafés zijn dan wel gesloten, maar ik stel vast dat er nog genoeg cafépraat is", deelde hij een prik uit richting de uitspraken van Jaecques. "De kleine clubs hebben een brief gestuurd om de competitie te laten stopzetten. Nu zet de UEFA zelfs het licht op groen. Dat zijn de feiten." Ten slotte zei Mannaert dat Club Brugge nog wel wou voetballen, maar dat het realisme predikt. "Dit zou een historisch seizoen zijn geworden en we hadden het seizoen willen beëindigen met een onvergetelijk blauw-zwart volksfeest. Maar het seizoen uitspelen is een utopie", besloot hij.