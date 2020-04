Diego Costa bevestigt bezoekje aan omstreden placenta-arts: "En de dokter rookte twee sigaretten tijdens de elektroshocks"

Bijna zes jaar geleden is het al dat Diego Costa zich in Servië liet behandelen door een wel erg bijzondere arts, maar de spits van Atlético Madrid kan het zich nog levendig herinneren.

Diego Costa presteerde gedurende het seizoen 2013/14 op topniveau, maar vreesde dat zijn hamstringblessure hem de finale van de Champions League en later nog het WK met Spanje zou kosten.

Dus ging de spits van Atlético Madrid over tot extreme maatregelen. Hij ging op bezoek bij placentadokter Mariana Kovacevic in Servië. Hij kreeg er een zalf van paardenplacenta's op zijn been gesmeerd en had er niet bepaald de tijd van zijn leven.

Niet het gewenste effect

"Het was de hel. Tijdens de elektroshocks rookte de dokter nog twee sigaretten. Het waren twee extreem pijnlijke sessies van telkens twee uur", legde Costa uit bij ESPN. Jammer genoeg leverde het voor hem niet het gewenste effect op. "Eerst voelde ik geen pijn, maar toen ik vlak voor de match sprong, kreeg ik een kramp." Het WK werd geen succes voor Spanje en Costa en de Champions League werd na verlengingen verloren.